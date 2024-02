Notizie Udinese | L’attacco non va: a secco nelle ultime 4 partite

Continua anche in questo turno il digiuno degli attaccanti bianconeri. L'attacco di Cioffi viene da quattro match di fila senza segnare. L'ultimo ad andare in rete è stato Florian Thauvin nel match perso contro il Milan per 3-2. Per risalire invece all'ultimo gol siglato da Lucca bisogna andare indietro addirittura di otto partite, al 3-0 casalingo contro il Bologna del dicembre 2023.

Thauvin sta facendo è diventato fondamentale come rifinitore ma al momento di finalizzare non è sempre lucido. Alla sterilità dei due attaccanti titolari si aggiunge il fatto che al momento la panchina non sembra offrire ricambi all'altezza. Success non ha nel gol la sua caratteristica principale, Davis nonostante Cioffi dica che abbia un quarto d'ora di autonomia non viene inserito neanche per cinque minuti e il brasiliano Brenner al momento pare un pesce fuor d'acqua. Sarà necessario per l'Udinese, dunque, già dalla trasferta di Genova, ritrovare innanzitutto i gol dei suoi attaccanti titolari, in attesa che anche i ricambi in panchina inizino a dare qualcosa in più.