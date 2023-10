Udinese | Balzaretti: “Voltiamo pagina. Cioffi perchè conosce l’ambiente”

In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico dei bianconeri Cioffi, è intervenuta anche il ds Balzaretti

Una giornata importante in casa Udinese. Dopo le 9 giornante senza vittoria, la dirigenza friulana ha deciso di invertire la rotta e di liberare Andrea Sottil, reo di non dare la sferzata decisiva alla squadra.

Le parole di Balzaretti

Il Responsabile dell'area tecnica Federico Balzaretti è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gabriele Cioffi, per presentare i motivi del cambio di guida tecnica: "Quando si prendono questo tipo di decisioni si è scossi. Voltiamo pagina e abbiamo scelto Cioffi perché già conosce l'ambiente e i ragazzi. Quello che ha fatto qua è stato importante e abbiamo pensato a lui per un ambientamento più veloce possibile perché c'è bisogno di fare il prima possibile dei punti. Non deve mai mancare la forza del gruppo e di questa società".