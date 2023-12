News Udinese | Bastoni: “Rientro con i friulani. I guai fisici sono passati”

Il difensore nerazzurro ha parlato a margine della serata del Gran Galà del calcio. Ha annunciato il suo ritorno in campo contro le zebrette

Le parole di Bastoni

"Mi ha fatto male saltare le ultime partite della Nazionale e dell'Inter, non è stato facile guardare i miei compagni da fuori. Rientro in settimana con l'Udinese, ora sto bene". Lo ha detto Alessandro Bastoni, intervistato da Sky Sport, a margine del 'Gran Gala del Calcio' lunedì sera. Il difensore è tornato a disposizione di Simone Inzaghi già da ieri e il tecnico nerazzurro valuterà se schierarlo dal primo minuto per la partita di sabato 9 dicembre Inter-Udinese. Dalle ultime novità tuttavia, Bastoni si candida fortemente a essere titolare contro i friulani.