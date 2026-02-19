News Udinese – I bianconeri sono Solet-dipendenti? L’analisi

Una sfida contro il Sassuolo che ha sollevato non pochi dubbi sul vero rendimento dell'Udinese senza un perno centrale come Keinan Davis. Per capire quello che potrà dare la società nel corso di questa stagione non possiamo fare altro che soffermarci su un altro perno della squadra. I bianconeri sono Oumar Solet dipendenti?

Una domanda che lascia più di qualche quesito e dubbio, ad oggi la risposta è no. Perché l'apporto di Solet è fondamentale per il club, ma non è ancora un calciatore che sposta definitivamente gli equilibri. Logico che averlo in campo è sempre meglio che averlo contro.