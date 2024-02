Udinese, Bijol in campo ad aprile: intanto Cioffi studia la difesa anti granata

Il centrale sloveno tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali fissata per la penultima settimana di Marzo

Cinque gol presi nelle ultime cinque partite e la difesa bianconera torna a far discutere. Più della quantità dei gol a non andare giù alla società sono state le modalità. Ancora una volta l'Udinese si è fatta male da sola, con errori gravi d'attenzione sia in marcatura che in posizionamento generale.