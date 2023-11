News Udinese | Bijol dal ritiro: “Non c’è nessuna tensione particolare”

Le parole di Bijol

Il centrale sloveno ha parlato dal ritiro della Slovenia in vista dei prossimi due impegni di qualificazione a Euro2024. Alla sua Nazionale, infatti, basterebbe una vittoria per avere l'aritmetica certezza ma nel gruppo non c'è ansia, come dichiarato dal difensore bianconero: "Penso che tutti abbiamo un po' di aspettativa, ma non c'è alcuna tensione particolare. Già nella prima partita contro il Kazakistan sappiamo cosa fare perché ci abbiamo giocato contro. Da allora abbiamo un'idea in mente su come batterli e non c'è niente di diverso".