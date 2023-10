Udinese | Bijol: “Ci serve una vittoria che ci dia fiducia. Qui sono a casa”

"Non è un problema per me, anzi. Posso sempre imparare qualcosa di nuovo: nuove culture, nuovi modi di interpretare il calcio. Credo sia positivo per la carriera di uno sportivo conoscere nuove culture, nuovi stili di calcio: puoi imparare nuove cose, apprenderle essendone direttamente coinvolto. Il miglior Paese in cui sono stato? Sicuramente l’Italia. In questo momento non posso dire Russia. Anche la Slovenia, il mio Paese, è buono. Ma sto molto bene qui a Udine, è casa mia, è perfetta.