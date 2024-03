News Udinese | Bijol sorprende tutti: da lunedì torna in gruppo

Arrivano buone notizie dal Bruseschi. Una notizia insperata per Cioffi che però trovata valide conferme. A partire dalla seduta da allenamento di lunedì 4 marzo ritornerà in gruppo Jaka Bijol. Il centrale sloveno è stato fermo per una frattura da stress allo scafoide del piede rimediata nella gara di novembre scorso contro la Roma. Lo sloveno si è allenato già a parte nelle ultime due settimane, con un lavoro differenziato di riabilitazione, ma ora punta a rientrare tra i convocati per la trasferta di Roma contro la Lazio in programma lunedì 11 marzo. Notizia fondamentale per la retroguardia friulana.