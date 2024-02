News Udinese | Bijol: “Udine la città perfetta per crescere come giocatore”

Mentre l'Udinese prepara la sfida salvezza di domenica, è tempo ancora d'interviste. Infatti è uscita oggi la seconda parte dell'intervista che Jaka Bijol ha rilasciato a Champions of Made in Italy, format della Lega Serie A in collaborazione con Italian Trade Agency. Il difensore ha proseguito parlando del suo rapporto con la città e di come sia un'opportunità per crescere: “Udine e l’Udinese sono una combinazione perfetta per un giocatore giovane per crescere, abbiamo tutto, il club ci dà tutto quello che ci serve per lavorare al meglio. Udine è una città piccola e tranquilla, non ci sono molte cose di cui preoccuparsi e a cui pensare, devi solo pensare al calcio e penso che per un calciatore sia il posto giusto per crescere”.