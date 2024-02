Notizie Udinese | Bijol: “Udine è davvero un bel posto in cui vivere”

Altro giorno, altra parte dell'intervista che Jaka Bijol ha rilasciato a Champions of Made in Italy, format della Lega Serie A in collaborazione con Italian Trade Agency. Il difensore dell'Udinese ha parlato di diverse cose, in particolar modo del suo rapporto con la città: "In questo anno e mezzo a Udine ho visitato molti posti bellissimi, molti ristoranti interessanti, è davvero un bel posto in cui vivere. È un vantaggio che non sia particolarmente grande come città".