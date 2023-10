News Udinese | Bijol l’ultimo baluardo: è una delle poche certezze di Sottil

' Udinese dovrà cambiare passo in campionato dopo la sosta e per farlo servirà una decisa inversione di rotta. Saranno proprio i senatori dei friulani a dover timonare la squadra nella tempesta. Con l'addio di Rodrigo Becao, il ruolo di leader della difesa sembra passato a Jaka Bijol , gigante sloveno arrivato l'estate scorsa e che si è subito imposto a suon di ottime prestazioni.

Bijol è rimasto uno dei pochi a performare come l'anno scorso, per quanto anche lui non sia stato esente da errori. Contro il Napoli un mezzo regalo a Kvaratskhelia, ad Empoli un intervento che poteva costare la conferma del gol per Ciccio Caputo, una rete che avrebbe reso la trasferta del Castellani drammatica. Il ragazzo però poi commesse queste sbavature si è ripreso nel corso della stessa partita, cosa che ad altri compagni di squadra sembra risultare difficile.