Bologna-Udinese | Il commento del match: terzo K.O. consecutivo

La sfida tra il Bologna e l'Udinese è terminata da qualche istante. Un match complesso tra due squadre che hanno cercato in tutti i modi di portarsi a casa la posta grossa, visto che il pareggio avrebbe fatto infelici tutte e due le squadre coinvolte. Passiamo al commento della sfida.
L'Udinese e il Bologna si sono date battaglia nel corso dell'ultimo incontro di questa giornata di campionato. Ecco il commento della sfida
Il primo tempo
Partita Maschi e con le due squadre che non hanno voglia di perdere e soprattutto di subire la rete infatti sembra quasi vincere la paura nel corso prima frazione di gioco.non vengono segnalati grandi azioni pericolose ma bisogna segnalare lo stop di Solet. Il calciatore si ferma per un guaio muscolare che lo ha condizionato già nel corso della settimana. Non perdiamo un istante e passiamo alla seconda frazione del match <<<
