Una sfida importante è terminata da qualche istante. L'Udinese si è messa in mostra nonostante le tante assenze e un avversario di primissimo livello. Il Bologna cercava di ottenere tre punti che potevano permetterli di scalare la classifica in maniera importante.
mondoudinese udinese news udinese Bologna-Udinese | La fotogallery del match: ecco gli scatti più importanti
udinese
Bologna-Udinese | La fotogallery del match: ecco gli scatti più importanti
Il Bologna e l'Udinese si sono messe in mostra nel corso dell'ultimo incontro di campionato. Passiamo a tutti gli scatti più interessanti
Restando sul match, non possiamo fare altro che passare a tutte le foto più importanti e che possono scrivere il match senza utilizzare le parole. Partiamo con la fotogallery <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA