Il calciatore nigeriano non viene chiamato in causa praticamente mai. Un buon match nel complesso.
Bologna 1-0 Udinese | Le pagelle: vince la noia (e il Bologna)
Bologna 1-0 Udinese | Le pagelle: vince la noia (e il Bologna)
La sfida tra il Bologna e l'Udinese è terminata nel corso degli ultimi istanti. Non perdiamo un secondo e voti assegnati alla fine del match
Il passare delle giornate lo stanno portando ad una continuità notevole per un ragazzo che sicuramente si candida ad un'altra stagione da assoluto titolare.
Voto: 6
