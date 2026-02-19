Bologna-Udinese | Scelto il nuovo direttore di gara: ecco tutti i dettagli

Il Bologna e l'Udinese hanno scoperto proprio in questi istanti quello che sarà il nuovo direttore di gara in vista della prossima sfida di campionato. Una guida esperta per un match che si prospetta molto importante per tutte e due le società coinvolte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli.

Il direttore di gara prescelto per la sfida sarà Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova. Al suo fianco è spazio agli assistenti, stiamo parlando di Rossi e Laghezza, mentre come quarto uomo toccherà a Massimi. Al Var la coppia formata da Mariani e Sozza.