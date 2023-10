News Udinese | Buone notizie dal Bruseschi: Bijol e Kristensen in gruppo

Seduta mattutina per l’Udinese che già ieri ha ritrovato tutti i nazionali. Oggi si sono uniti alle prove tattiche anche Jaka Bijol e Thomas Kristensen , che ieri avevano svolto un defaticante per alcuni problemi accusati con le proprie nazionali. La squadra ha messo a punto movimenti e idee in vista di una sfida che deve assolutamente cercare di vincere. Trovare i primi tre punti è fondamentale.

Masina ancora out

Lavoro ancora differenziato per Adam Masina che sta cercando di accelerare il recupero per poter strappare la convocazione in vista del Lecce. L’ex Bologna, infatti, potrà al massimo andare in panchina contro i salentini. Così come Padelli. Non sono previsti per lunedì altri recuperi.