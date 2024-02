News Udinese | Il capitano verso il recupero: anche oggi in gruppo

Il Tucu ha messo nel mirino la sfida salvezza con la Salernitana per tornare a disposizione di mister Cioffi

Buone notizie dal centro sportivo Bruseschi per l'Udinese. Roberto Pereyra sta rientrando dall'infortunio e con la Salernitana dovrebbe ritornare tra i convocati. Nella doppia seduta di oggi, il Tucu ha svolto un lavoro differenziato per poi aggregarsi al gruppo per la partitella finale.