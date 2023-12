Torino-Udinese | Cioffi: “Ferreira recuperato. Success con Lucca è un’idea”

Il tecnico dei bianconeri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani pomeriggio contro i granata di Juric

Gabriele Cioffi ha presentato in conferenza stampa alla vigilia del match dello Stadio Olimpico Grande Torino la gara dell'Udinese contro i granata di Juric. Una partita delicata per i bianconeri che affronteranno poi Bologna e Lazio per chiudere il girone di andata.

Ferreira rientra, Perez ancora centrale?

"Joao porta competizione e alza il livello che in questo momento di bufera di risultato è quello che poi ti può far fare la differenza. Perez ha fatto benissimo e credo che lo riconfermerò centrale".

Gli errori hanno inciso sulla partita?

"I punti mancano, poi c'è un'ovvietà che porta ad analizzare gli errori. Ho grande fiducia nella squadra che sa dove può arrivare. Ora c'è da guardare cosa va e continuare con fiducia a lavorarci. C'è la convinzione che ci troviamo in un momento che c'è tempesta ma la rotta è quella giusta".

È possibile vedere Success e Lucca assieme?

"È un'idea che che ho in testa".

Come sta Zemura?

"Zemura ha avuto questa brutta ginocchiata contro la Roma che l'ha penalizzato. Sicuramente per domani non c'è e contiamo di recuperarlo per Bologna. È meno grave di quello che sembrava".

A centrocampo chi è in vantaggio?

"L'assenza di Payero toglie competizione ma chi lo sostituirà farà sicuramente bene, Lovric ha fatto una grande prestazione e ha messo alle spalle il suo periodo difficile. Samardzic ha un po' di chance di giocare. Lazar è un ragazzo particolare, ma lo vedo motivato per ambizioni che deve avere".

Zarraga?

"È un giocatore di palleggio ma a Torino non può esserlo proprio per la fisicità che ha il Torino. È un giocatore di equilibrio".

Che partita si aspetta contro il Torino?

"Vedremo la solita Udinese, c'è stata una partita su sei in cui siamo stati più bassi. Affrontavamo la prima della classe in un momento di grazia e ho fatto fatica io a prepararla. Mi aspetto una gara fisica per intensità di duelli e saremo pronti a questo".

Ehizibue come lo hai visto?

"Ha una struttura fisica importante e viene da un infortunio lungo. Stringerà i denti per aumentare la concorrenza a destra che ora ce ne sono tre".

