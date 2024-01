Fiorentina-Udinese, Cioffi: “Gioca Okoye. Davies ha mezz’ora nelle gambe”

Gara difficile al Franchi per la squadra di Cioffi. Contro la Fiorentina i bianconeri proveranno a risollevarsi subito dopo la sconfitta contro la Lazio, visto che è da settembre che non perdono due gare consecutive. Nel mentre, il tecnico ha presentato la sfida di domani:

Come sta la squadra?

"La settimana è cominciata con rabbia sana per una sconfitta secondo me immeritata. La competizione si è alzata con il rientro di tre giocatori e di conseguenza tutto viene più forte".

Hai già deciso per il portiere?

Giannetti come lo hai visto?

"Mi è piaciuto molto, è stata una sorpresa. È stato un mese fermo, ha sofferto ma è come si fosse sempre allenato con noi, cattivo, deciso nelle letture, deve aspettare però il giro della ruota, perché ad oggi i difensori stanno facendo bene".

Disturbano le voci di mercato? Penso in particolare a Samardzic e Perez

"Sarei un bugiardo a dirti di no, c'è un piacere a sentirsi desiderati e leggersi sui giornali, ma a noi fa magari meno piacere. Perez sta facendo prestazioni importanti e sa che non può permettersi di mollare un centimetro, così come Samardzic. Devono dare tutto fino all'ultimo minuto con la maglia dell'Udinese e lo sanno".