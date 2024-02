Genoa-Udinese | Cioffi: “Giusto confermare chi ha fatto bene”

Gabriele Cioffi, ha parlato nel pre partita del match con il Genoa. il tecnico bianconero ha presentato la sfida di Marassi ai microfoni di Dazn. "La stessa formazione iniziale per la terza volta di fila? Conseguenza delle prestazioni fatte, che confermano il contenuto. Credo che un giocatore che fa bene debba essere confermato, anche se la partita ha caratteristiche diverse dalla precedente. Samardzic non è il solo a festeggiare il compleanno, ci sono anche Christian Kabasele e Gino Pozzo. Ci toccherebbero tre regali, ma sarebbe eccessivo. Deulofeu? La squadra gli sta vicino, il messaggio che vogliamo far passare è che crediamo in lui, lo aspettiamo e gli auguriamo tutto il meglio. È un lottatore, un guerriero, sappiamo che non mollerà”