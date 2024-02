Udinese | Cioffi goditi il tuo Walace: terzo brasiliano per recuperi in Europa

In un centrocampo ricco di elementi offensivi come quello dell'Udinese, Walace resta un giocatore imprescindibile nei meccanismi tattici di Cioffi. Il mediano brasiliano è infatti un maestro nell'interdizione e nel recupero palla. Un dato statistico lo premia infatti come terzo giocatore brasiliano, nei cinque maggiori campionati europei, per numero di palloni recuperati.