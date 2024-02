Notizie Udinese, Cioffi pensa a sabato: le condizioni di Pereyra ed Ehizibue

Il tecnico dei bianconeri conta di recuperare entrambi i due giocatori per la sfida salvezza contro la Salernitana. Il punto

Nello scontro diretto salvezza contro la Salernitana, Gabriele Cioffi avrà bisogno dell'undici migliore. Il tecnico toscano però sa già che non potrà contare sui lungodegenti Deulofeu, Bijol ed Ebosse, ma punta ad avere il resto della rosa al completo. Kamara ha smaltito del tutto il fastidio al piede, mentre Davis e Brenner stanno aumentando settimana dopo settimana l'autonomia. Vanno valutate solo le condizioni di Ehizibue e Pereyra. L'esterno numero 19, dopo il trauma cranico rimediato al Ferraris è in buone condizioni e verrà regolarmente convocato per il match di sabato al Bluenergy Stadium.