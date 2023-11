Udinese | Cioffi: “Mi rivedo in questa squadra. Success? Può fare 10 gol”

Il tecnico bianconero ha rilasciato una lunga intervista nel consueto incontro del lunedì di Tv 12. Ecco le sue dichiarazioni

Gabriele Cioffi è stato ospite ieri sera a Udinese Tonight nel consueto incontro del lunedì. Il nuovo tecnico dei bianconeri ha commentato cosa di positivo c'è stato nel pareggio casalingo contro l'Atalanta: "Ci sono tanti aspetti positivi anche se riguardando la gara. Rivedo me in questa squadra, com'è l'approccio in settimana. Umili ma coraggiosi, poi quando cominciano a usare le parole che io uso vuol dire che li hai presi ed è contagiosa come cosa. I senatori andavano de-responsabilizzati, per questo motivo ho preso la scelta di far giocare i giovani in Coppa Italia. È stato un azzardo ma la loro prestazione ha fatto sì che non si sentissero meno soli".

Una squadra che sembra uscita dal tunnel di prestazioni/risultati di inizio campionato. "Come ho fatto? Ho guardato e ascoltato responsabilizzando e dando la possibilità ai giocatori di esprimersi. Sono stato fortunato di aver trovato un terreno fertile. Per lavorare c'era poco tempo, la strategia che ho usato sono stati i video più il dialogo ma quando hai i giocatori di livello è immediato l'apprendimento. Poi c'è sempre un pizzico di fortuna. L'esperienza mi dice che qui pensi a far l'allenatore e basta, tante dinamiche non ti interessano e toccano quindi ti concentri solo sulla squadra. Il compito dell'allenatore è innescare qualcosa che riconosce ma i giocatori questo valore ce lo hanno sempre avuto".

Le parole di Cioffi — Bianconeri che ancora faticano a segnare con le punte ma per l'allenatore friulano specifica: "Problema gol? La situazione è risolta perché gli attaccanti faranno gol ma si devono sbloccare. Sul rigore abbiamo più tiratori. In questo caso erano Isaac e Tucu, non so come sia andata ma credo sia stato Pereyra a concedergli di tirare. Oggi non gliel'ho chiesto perché volevo aspettare mercoledì, ma se ha fatto così ha fatto bene perché il rigore è gol: picchia il centimetro del palo interno. Isaac è un rigorista perché in allenamento fa sempre gol. Nel dna non ha venti gol ma dieci sì"

