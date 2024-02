News Udinese, Cioffi ha tre certezze da sabato: Giannetti, Thauvin e Lucca

Il tecnico ha avuto la prova che può contare su questi tre giocatori per uscire dalla situazione difficile di classifica

Nonostante il pari a reti bianche che non ha allontanato i friulani dalla zona rossa della classifica, Cioffi può sorridere. Infatti, la prestazione contro il Monza ha lasciato tre note liete: il buon esordio di Lautaro Gianetti e la conferma di due certezze come Thauvin e Lucca. Di loro ha parlato oggi Il Gazzettino spiegando l'impatto del centrale argentino alla sua prima in bianconero: un maestro della difesa.