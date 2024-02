Udinese | Collavino: “Siamo il club più green d’Italia e il quarto al mondo”

Nel mese di ottobre di quest'anno i lavori dovrebbero essere portati a termine. Così l'impianto entrerà ufficialmente in azione già dalla stagione sportiva 2024/2025. Il Direttore Generale Franco Collavino ha così commentato questo progetto ai canali ufficiali del club. “Innovazione e sensibilità ambientale sono presenti con continuità nelle scelte di Udinese Calcio. Anche per questo siamo estremamente felici di rendere, con il contributo fondamentale di Bluenergy, il nostro stadio ancora più green. Siamo riconosciuti come il club più sostenibile d’Italia e il quarto al mondo e questo ci motiva a promuovere, insieme a un protagonista della transizione energetica nel nostro Paese come Bluenergy, progetti che diano ulteriore slancio a questo impegno. Il calcio muove leve mediatiche senza paragoni ed abbiamo, oltre al dovere di agire noi stessi in modo virtuoso, quello di veicolare messaggi che coinvolgano i tifosi in un'azione comune contro il cambiamento climatico.”