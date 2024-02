Juventus-Udinese | Il commento: Cioffi impacchetta Allegri

Dopo 20 venti minuti in trincea è l'Udinese a passare in vantaggio al 24'. Palla affilatissima di Samardzic su cui interviene Alex Sandro in modo goffo. Il rinvio sbagliato del brasiliano finisce su Giannetti che da due passi infila Szczesny per l'1-0. Primo gol in Serie A per l'argentino che alla sua seconda presenza in bianconero ha già timbrato il cartellino. Risposta della Juve che non si fa attendere: sgasata di Cambiaso che mette in mezzo un pallone d'oro per Milik che di sinistro impatta male e mette sul fondo. Altro squillo dei padroni di casa al 32' con il fendente mancino di Rabiot su cui Okoye si allunga e respinge lontano dall'area di porta.