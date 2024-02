Udinese-Cagliari | Il commento: friulani belli solo per metà, pari giusto

Oggi scende sul campo da gioco l'Udinese per una sfida fondamentale in ottica salvezza contro il Cagliari. Ecco il commento dell'incontro minuto per minuto con le considerazioni finali.

Si sblocca subito l'incontro con l'Udinese che al 14' passa in vantaggio grazie a un golazo di Zemura. Assist di Ehizibue per l'esterno bianconero che rientra sul destro e stampa un siluro sotto la traversa dove l'ex Scuffet non può arrivare. Chance per il raddoppio per i bianconeri con Lucca che di testa colpisce bene ma non riesce a indirizzare verso la porta. Da sottolineare il cross al bacio di Thauvin. Al primo tiro in porta però pareggia il Cagliari: sul finire di primo tempo, bella triangolazione tra Gaetano e Augello con lo stesso centrocampista ad andare a chiudere staccando di testa e a trafiggendo Okoye.