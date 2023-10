Udinese-Genoa 2-2 | Il commento dell’incontro: un pari che salva la faccia

Giorno della verità per l'Udinese che dopo la debacle di Napoli cerca la prima vittoria in campionato. Morale totalmente diverso per gli ospiti, vista la roboante vittoria per 4-1 contro la Roma che ha rilanciato il Grifone in classifica. Gli uomini di Gilardino cercano la prima vittoria contro una pari livello e i bianconeri sono il test da superare. Sottil non può permettersi altri stop ed ecco che la sfida si fa interessante. Non perdiamo altro tempo e partiamo con il commento dell'incontro.