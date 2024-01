Udinese-Lazio 1-2 | Il commento: Vecino decide una gara equilibrata

Biancocelesti subito in vantaggio al 12' con Luca Pellegrini: il terzino biancoceleste sfrutta una punizione dal limite e infila Okoye sul suo palo. Mancino chirurgico che non lascia scampo al portiere nigeriano, forse posizionato male, infilandosi all'angolino. Ingenua la concessione della punizione, con Kristensen che stende Isaksen dopo aver perso palla in costruzione. Poco altro nel corso della prima frazione con l'Udinese che non è riuscita ad impensierire la porta biancoceleste difesa da Provedel. Adesso non possiamo fare altro che passare alla seconda frazione <<<