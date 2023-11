News Udinese | Criscitiello: “Il problema è stato non esonerare Sottil prima”

Duro attacco di Criscitiello

Su Andrea Sottil, ex tecnico dei friulani Criscitiello afferma duramente: “Serviva il cambio che in Friuli sto "urlando" da un anno. Il problema di questa squadra aveva un nome e un cognome: Andrea Sottil. Ha vissuto di rendita per tre mesi fatti bene prima del Mondiale, poi le Nazionali sono partite e forse in valigia hanno messo anche Sottil che è rimasto in Qatar. Con lui l'Udinese era spenta, non correva, non sapeva cosa fare e pagava caramente scelte illogiche. La colpa è stata dei miei amici di Udine che lo hanno confermato e gli hanno anche dato 700 mila euro di ingaggio. Nulla di personale, ma ci sono le categorie per gli allenatori, così come per i calciatori. Sottil è un allenatore da Ascoli, Feralpisalò, Brescia a 120 mila euro d'ingaggio".