Udinese | D’Aversa sorride: Banda recuperato per la trasferta di Udine

Gara fondamentale per l'Udinese quella di lunedì prossimo contro il Lecce. Un match che non ammette sbagli, soprattutto per il tecnico Sottil, arrivato all'ultima spiaggia. Arrivano buone notizie per il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa, in vista della trasferta di lunedì. Nell'allenamento odierno, infatti, l'attaccante Lameck Banda ha svolto tutta la seduta in gruppo ed è quindi pienamente recuperato per la sfida ai friulani.