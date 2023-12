Calciomercato Udinese – Davies non covince / La scelta in vista di gennaio

Keinan Davies è pronto per continuare a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le ultime sulla sua avventura ad Udine

Keinan Davies vuole tornare sul campo da gioco e prendersi una grossa rivincita. Non sarà semplice per lui fare la differenza, ma allo stesso tempo si avvicina sempre di più il recupero. O meglio, questo era ciò che si pensava visto che in queste ore sembra essere cambiato effettivamente tutto in casa Udinese.

La dirigenza aveva confermato un ritorno del numero nove entro l'inizio dell'anno nuovo, mentre per Gabriele Cioffi ci vuole ancora tempo. Di conseguenza si potrebbero prendere anche delle scelte drastiche, come l'addio definitivo del calciatore. Il rientro in Inghilterra potrebbe diventare realtà, anche per via della mancanza di minuti.