News Udinese – Davis torna in gruppo: il punto verso la Fiorentina

Davis è pronto per iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano. Il rientro dall'infortunio sembra essere completo
Lorenzo Focolari Redattore 

Buone notizie per i bianconeri di Udine, con la squadra che aggiunge alla sua rosa un calciatore importante e che tanto è mancato nel corso dell'ultimo periodo, stiamo parlando di Keinan Davis. Il centravanti inglese è pronto per rimettersi in mostra e fare la differenza con la maglia dell'Udinese.

Le sue condizioni vanno osservate nel dettaglio, visto e considerato che la società vuole evitare la ripetizione di un caso come quello di Solet. Si andrà gradualmente e di conseguenza c'è da capire se sarà titolare già questo lunedì. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo saluta il bianconero? C'è un nuovo team <<<

