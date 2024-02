News Udinese | Davis è tornato: nel mirino la trasferta a Torino

Arrivano buone notizie dal Bruseschi. Per la gara contro la Juventus, Gabriele Cioffi potrebbe recuperare Keinan Davis. L'attaccante inglese è out da diverso tempo, nonostante una breve apparizione a gennaio, e proverà ad essere a disposizione per la trasferta di Torino. Al momento, l'unica apparizione dell'ex Aston Villa con la maglia dell'Udinese è stata quella in occasione del match con la Lazio, dodici minuti nei quali Davis fece una buona impressione. Poi l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Ora Cioffi potrà contare su un attaccante di peso per il proseguo della stagione.