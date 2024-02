News Udinese | Debutto amaro per Quina: il suo Vizela rimane ultimo

L'Udinese ha diversi giocatori in prestito in giro per l'Europa. Il rendimento dei calciatori viene costantemente monitorato dagli scuot del club. Nella giornata di domenica è arrivato l'esordio per Domingos Quina con la maglia del Vizela. Il centrocampista portoghese classe 1999, che l'Udinese ha ceduto in prestito fino al termine della stagione, è stato schierato subito da titolare ed è rimasto in campo fino al 67'. Il match si è concluso con la vittoria del Guimaraes per 1-0, con il gol decisivo arrivato all'80'. In virtù di questa sconfitta, il Vizela si ritrova ultimo in classifica con soli 13 punti dopo 20 giornate. L'esterno colombiano è in prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza del club portoghese.