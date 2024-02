Udinese | Deulofeu sul caso Mitoma: “Dobbiamo proteggere i calciatori”

Negli ultimi giorni in Inghilterra sta tenendo banco la questione legata all'infortunio di Kaoru Mitoma. L'esterno offensivo del Brighton, autore di tre gol e quattro assist in campionato, sembra destinato a restare ai box da qui alla fine della stagione. Un infortunio alla schiena ha costretto De Zerbi a fare a meno del suo fantasista nell'ultimo match contro l'Everton. In più, nella conferenza stampa alla vigilia del match di FA Cup contro il Wolverhampton, il tecnico ha raccontato come il classe '97 rischia di saltare la parte finale di stagione.