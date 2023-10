News Udinese | Deulofeu, continua il calvario: “Mi manca la motivazione”

L'Udinese aspetta il suo campione. Sono passati oltre 9 mesi dall'infortunio al ginocchio subito da GerardDeulofeu e ancora il calvario non sembra finito. Il fantasista catalano continua a lanciare messaggi sui social in vista del suo ritorno in campo con l'Udinese. Lo spagnolo ha messo sul suo profilo Instagram un video dove fa leg extension con una frase che recita: "F*****o la motivazione, hai bisogno di disciplina. Perché la motivazione non sarà lì con te ogni giorno. Mi manca la motivazione la maggior parte dei giorni".