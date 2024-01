News Udinese | Deulofeu: “Spero di tornare presto. Mi manca il campo”

In una stagione tutt'altro che semplice, l'Udinese fa i conti con i tanti infortuni che hanno messo ai box diversi calciatori della rosa. Accanto a chi ha già recuperato e a chi sta ultimando il processo di rientro, nella lista di indisponibili rimane ormai da oltre un anno il nome di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, in un post pubblicato oggi su Instagram, ha dedicato un messaggio ai tanti tifosi che continuano a supportarlo aspettando il suo rientro.

"Oggi è un bel giorno per ringraziarvi per ogni messaggio di incoraggiamento e sostegno per il mio ritorno. Quasi 1 anno fuori dal campo e la sensazione non può essere descritta con le parole. Ma questo mi appassiona e vado pazzo per il lavoro. Ho l'obiettivo chiaro di tornare a giocare presto. Spero di darvi notizie positive il prima possibile".