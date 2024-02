News Udinese | Deulofeu: “Sto ancora lottando. L’obiettivo è tornare”

Da quando non c'è più Deulofeu l'Udinese si è fermata. La partenza dello scorso anno stava facendo sognare Udine come ai tempi di Sanchez e Di Natale, ma l'infortunio dello spagnolo ha spezzato l'incantesimo. E' passato più di un anno dalla sua ultima presenza in bianconero e Deulofeu ha parlato del suo rientro sui suoi social: "Non pensi che la vita ti dia continuamente delle cose perché tu possa vedere gli altri? Questo è un viaggio lungo e complicato, ma è così. I piccoli passi e le buone notizie si vedono più facilmente e con occhi diversi. Sto ancora lottando, spero che il mio prossimo video qui sia un altro grande passo. L’obiettivo chiaro è quello di tornare all’idea che vedo ogni mattina quando mi alleno".