Notizie Udinese | Deulofeu torna sulle sue affermazioni: “Never give up”

Deulofeu ha dichiarato al canale Twitch "Jijantes" di aver ormai accettato la possibilità di non rientrare più dall'infortunio. Oggi lo spagnolo ha risposto al clamore mediatico che hanno suscitato quelle dichiarazioni. Un posto sui social, in cui è ritratto in campo con una faccia sofferente, ma con l'emblematico messaggio "Never give up" (non mollare mai). Le sue condizioni fisiche fanno capire che il percorso sarà ancora lungo (sicuro questa stagione non lo vedremo in campo) ma la forza mentale dello spagnolo è un esempio per tutti.