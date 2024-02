News Udinese | Domizzi: “Kristensen ha commesso delle ingenuità”

Manca sempre meno al match salvezza tra Udinese-Salernitana. Intervistato dal Messaggero Veneto, l'ex Udinese Maurizio Domizzi ha parlato della prossima gara cruciale dei bianconeri contro la Salernitana. "La gente di Udine ha sempre dimostrato grande attaccamento e vicinanza e sabato sarà un'altra occasione per dimostrarlo. Anche perché sarà una partita molto delicata e ostica. È chiaro che la Salernitana è in difficoltà sotto tutti i punti di vista (tecnico, ambientale e gestionale) ma le insidie ci sono anche per l'Udinese che contro il Genoa non è riuscita a pareggiare l'intensità degli avversari".