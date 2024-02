Udinese | Il doppio ex Troost-Ekong: “I punti servirebbero più ai campani”

E' la settimana che porta a un altro match decisivo per la salvezza. L'Udinese infatti affronterà tra le proprie mura la Salernitana, in uno scontro fondamentale per abbandonare i bassifondi della classifica. William Troost-Ekong, difensore del PAOK e capitano della Nigeria con cui ha vinto il premio di miglior giocatore dell'ultima Coppa d'Africa, è stato intervistato da Sky Sport parlando da doppio ex della prossima sfida di campionato Udinese-Salernitana. "Seguo sempre la Serie A, è un campionato bellissimo. Questo weekend con Udinese-Salernitana, sarà particolare per me anche perché è stata pure l'ultima partita giocata da me nel campionato scorso. Era il 96', dovevo esultare un po'...Sicuramente i punti servirebbero di più alla Salernitana che all'Udinese".