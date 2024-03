Udinese-Salernitana, Ebosele torna dal ‘1. Kabasele al posto di Kristensen

Piccola emergenza sulla catena di destra per l'Udinese. Come anticipato, Pereyra non è recuperato, mentre Ehizibue si è allenato solo due giorni dopo il trauma cranico riportato contro il Genoa. In porta così nel 3-5-2 Okoye, in difesa Kabasele dietro con Nehuen Perez e Lautaro Giannetti. Sulla fascia Ebosele in vantaggio su Joao Ferreira. Walace in cabina di regia affiancato da Samardzic e Lovric. Sulla sinistra Zemura. In avanti confermata la coppia d’attacco Thauvin-Lucca.