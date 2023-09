Udinese, Ebosse: “Non mi arrendo. La mia determinazione resta la stessa”

Un calvario che sembra non avere fine. Per la terza volta in carriera Enzo Ebosse ha subito un infortunio al crociato. Il difensore, che era appena rientrato a Cagliari dopo mesi di stop, sarà costretto a rimanere fuori dai campi di gioco per almeno altri sei/sette mesi, il che probabilmente significa stagione già terminata. Sfortuna che sembra perseguitare l'ex Angers e tutta la rosa friulana, già orfana di diversi giocatori.