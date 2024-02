Udinese-Cagliari | Ehizibue: “Sono contento della fiducia di Cioffi”

Pochi minuti allo scontro salvezza tra Udinese e Cagliari. Nel pre partita Kingsley Ehizibue, esterno bianconero, ha parlato ai microfoni di Dazn. “Dovremo essere uniti e concentrati. Abbiamo giocato una grandissima partita contro la Juve, ma oggi troviamo il Cagliari. Sarà una gara difficile, giocheremo per vincere davanti ai nostri tifosi. Cerco sempre di dare una mano alla squadra, correndo tanto sia per difendere che per attaccare. Sono molto contento della fiducia del mister, mi impegno sempre a giocare più e meglio”.