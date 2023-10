Empoli-Udinese | Sottil: “A volte sembra sia obbligatorio rompere i c******i”

L'Udinese è chiamata a risollevare le proprie sorti. I bianconeri non hanno ancora centrato neanche una vittoria in campionato e dopo il pareggio con il Genoa sono sprofondati nella zona rossa. Sottil ne ha parlato in conferenza stampa: "Se mi sento a rischio? Non ci penso proprio". L'allenatore è stato molto netto. Ha poi parlato della condizione di Samardzic, sfogandosi dopo le accuse della scorsa partita: "A volte sembra sia obbligatorio rompere i c******i".