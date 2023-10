News Udinese | L’era Cioffi inizia con il sorriso: torna in gruppo Lovric

Subito buone notizie per il nuovo tecnico Cioffi: il centrocampista sloveno, out contro il Lecce , è tornato ad allenarsi con la squadra

Ora non si può più sbagliare, gli alibi sono finiti. Il ritorno di Gabriele Cioffi sulla panchina friulana è sempre più vicino e l'intero ambiente si aspetta ora una netta inversione di rotta da parte di tutta la squadra. La prima buona notizia della nuova gestione è il ritorno di Sandi Lovric che, come spiega il Messaggero Veneto, rientra in gruppo. Lo sloveno aveva dato forfait nel riscaldamento della gara di lunedì contro il Lecce. Ora è pronto per tornare in mezzo al campo nella delicatissima sfida di Monza.