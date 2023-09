News Udinese | Errore di Doveri: l’ammonizione di Samardzic va a Thauvin

Buone notizie per il trequartista serbo. Nella giornata di ieri è stato corretto un errore in Cagliari-Udinese, match dello scorso 17 settembre valido per la 4ª giornata di Serie A: il Giudice Sportivo ha di fatto tolto l'ammonizione a Lazar Samardzic per commutarlo a Florian Thauvin.