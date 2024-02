Udinese | Esordio per Guessand con il Volendam: ecco com’è andata

L'Udinese, oltre a Pafundi, ha in giro per l'Europa diversi prospetti che in estate torneranno alle base per essere inseriti in squadra. Uno dei più promettenti è sicuramente Axel Guessand, difensore visto per qualche scampolo di gara anche con la maglia bianconera. Dopo aver assistito dalla panchina alla sconfitta contro il Fortuna Sittard domenica scorsa, ieri Guessand ha fatto l'esordio con la maglia del Volendam. Il match è terminato con la sconfitta per 4-2 dei suoi contro l'Utrecht.