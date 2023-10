News Udinese | L’ex Helveg: “Kristensen è un centrale: Bisogna aspettarlo”

Thomas Helveg, ex Udinese con più di 140 presenze all'attivo in bianconero, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto della squadra bianconera e del suo connazionale Kristensen, queste alcune delle sue dichiarazioni: "So che è arrivato a Udine negli ultimi giorni di mercato e che ha già giocato qualche partita da titolare. Ha commesso sbagli che si possono giustificare con l’età e con i tempi di ambientamento alla nuova realtà. Io l’ho visto giocare sia con la squadra di club che con la Nazionale Under 19 e ha sempre fatto il centrale, sia a destra che a sinistra ma nella difesa a quattro. Ha una certa struttura e un certo peso, non è un esplosivo, ma nemmeno lento. Bisogna dargli il tempo di migliorare".